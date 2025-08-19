Idoso é encontrado morto e polícia suspeita de latrocínio em Ponta Porã

Homem, conhecido como ‘Mudo’, foi encontrado morto em sua casa no bairro Salgado Filho, em Ponta Porã, durante o final da manhã desta terça-feira (19). A vítima era surdo-mudo e estava desaparecida desde domingo (17).
Conforme as informações iniciais, divulgadas pelas autoridades, o homem estava em avançado estado de decomposição e só foi encontrado porque o odor chamou a atenção dos moradores da região.
Autoridades tratam o caso como latrocínio, uma vez que a motocicleta do idoso foi roubada. Conhecido por ser uma pessoa tranquila e querida na vizinhança, o assassinato gerou revolta e comoção na comunidade.
O caso segue sendo investigado pelas autoridades locais.
