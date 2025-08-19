Menu
Polícia

Idoso é encontrado morto e polícia suspeita de latrocínio em Ponta Porã

A vítima estava em avançado estado de decomposição quando foi encontrada pelas autoridades

19 agosto 2025 - 17h41Brenda Assis
A vítima foi encontrada sem vida no final da manhã de hojeA vítima foi encontrada sem vida no final da manhã de hoje   (Foto: Reprodução)

Homem, conhecido como ‘Mudo’, foi encontrado morto em sua casa no bairro Salgado Filho, em Ponta Porã, durante o final da manhã desta terça-feira (19). A vítima era surdo-mudo e estava desaparecida desde domingo (17).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelas autoridades, o homem estava em avançado estado de decomposição e só foi encontrado porque o odor chamou a atenção dos moradores da região.

Autoridades tratam o caso como latrocínio, uma vez que a motocicleta do idoso foi roubada. Conhecido por ser uma pessoa tranquila e querida na vizinhança, o assassinato gerou revolta e comoção na comunidade. 

O caso segue sendo investigado pelas autoridades locais.

