Fazendeiro é morto, tem caminhonete roubada e suspeito é preso em Miranda

O fazendeiro Braz Riveros, de 72 anos, conhecido carinhosamente como 'Lacito', foi assassinado em um crime de latrocínio - roubo seguido de morte em Miranda. O suspeito, que chegou a levar a caminhonete Mitsubishi Triton, foi preso no final da tarde desta quinta-feira, dia 8, pela Polícia Militar e Polícia Civil.

Riveros estava desaparecido desde a terça-feira, dia 6, e seu corpo foi localizado durante as investigações. Já o veículo levado pelo criminoso foi encontrado abandonado no bairro Jardim Carandá, fato que levou as autoridades até o suspeito.

Segundo apurado pela reportagem, no momento da prisão, o criminoso confessou ter roubado a caminhonete e cometido o assassinato contra o fazendeiro, utilizando-se, a princípio, de uma arma que era de propriedade da vítima.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia e autuado em flagrante pelo crime.

A investigação segue a caráter da Polícia Civil.

