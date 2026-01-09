Menu
Fazendeiro é morto, tem caminhonete roubada e suspeito é preso em Miranda

Veículo teria sido abandonado e indivíduo teria confessado o crime após ser localizado

09 janeiro 2026 - 09h38Luiz Vinicius e Sarah Chaves
Idoso foi morto pelo indivíduo e teve a caminhonete roubadaIdoso foi morto pelo indivíduo e teve a caminhonete roubada   (WhatsApp/JD1 Notícias)

O fazendeiro Braz Riveros, de 72 anos, conhecido carinhosamente como 'Lacito', foi assassinado em um crime de latrocínio - roubo seguido de morte em Miranda. O suspeito, que chegou a levar a caminhonete Mitsubishi Triton, foi preso no final da tarde desta quinta-feira, dia 8, pela Polícia Militar e Polícia Civil.

Riveros estava desaparecido desde a terça-feira, dia 6, e seu corpo foi localizado durante as investigações. Já o veículo levado pelo criminoso foi encontrado abandonado no bairro Jardim Carandá, fato que levou as autoridades até o suspeito.

Segundo apurado pela reportagem, no momento da prisão, o criminoso confessou ter roubado a caminhonete e cometido o assassinato contra o fazendeiro, utilizando-se, a princípio, de uma arma que era de propriedade da vítima.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia e autuado em flagrante pelo crime.

A investigação segue a caráter da Polícia Civil.

