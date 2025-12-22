Menu
Idoso é preso por embriaguez ao volante, desacato e tentativa de suborno em Dourados

Ele tentou trocar madeiras para ser liberado pelos policiais

22 dezembro 2025 - 15h51Brenda Assis
Depac DouradosDepac Dourados   (Reprodução)

Um idoso de 66 anos foi preso em flagrante na noite de sábado (20), após ser encontrado caído ao lado de uma motocicleta na região central de Dourados. Ele é acusado de pilotar o veículo sob efeito de álcool, desacatar policiais militares e ainda tentar suborná-los para evitar a prisão.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma denúncia de que uma pessoa estaria caída ao lado de uma motocicleta na Rua Cuiabá. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram João Batista Ribeiro, morador do Jardim Londrina, com ferimentos provocados pela queda.

Questionado sobre o ocorrido, o homem relatou que perdeu o controle da motocicleta após atingir o meio-fio. Durante a abordagem, os militares perceberam que ele apresenta sinais visíveis de embriaguez e o convidaram a realizar o teste do bafômetro, porém o condutor se recusou.

Diante da situação, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar atendimento. Ainda conforme o registro policial, nesse momento o idoso teria tentado subornar os policiais, oferecendo duas mesas de madeira em troca da liberação.

Durante a checagem do veículo, foi constatado que a motocicleta estava com a documentação irregular, sendo necessário o acionamento do guincho para a remoção.

Já na delegacia, a situação se agravou. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o homem passou a desacatar um policial militar, proferindo xingamentos e ofensas pessoais contra ele.

Diante dos fatos, o idoso foi autuado em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante, desacato e corrupção ativa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

