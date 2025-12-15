Menu
Polícia

Idoso fica grandemente ferido só bater bicicleta em moto em Nova Andradina

A vítima foi socorrida em estado gravíssimo, sendo levada para o Hospital Regional

15 dezembro 2025 - 18h11Brenda Assis
O acidente aconteceu na tarde de hojeO acidente aconteceu na tarde de hoje   (Jornal da Nova)

Um idoso precisou ser socorro após bater a bicicleta elétrica que conduzia contra uma moto na tarde desta segunda-feira (15), em Nova Andradina. 

Conforme o registro policial, os veículos seguiam pela via quando, por motivos ainda não identificada, acabaram colidindo. Por conta do impacto, o ciclista foi arremessado ao solo violentamente, sofrendo traumatismo craniano, um corte profundo na cabeça e estava com suspeita de fratura em uma das pernas. 

O Corpo de Bombeiros foi acionado, fazendo os primeiros socorros e encaminhando a vítima para o Hospital Regional, onde o idoso recebeu atendimento médico especializado. 

Segundo o site Jornal da Nova, o motociclista não sofreu ferimentos pelo corpo e ficou no local, aguando a Polícia Militar fazer os levantamentos iniciais a respeito do caso.

