Idoso fica grandemente ferido só bater bicicleta em moto em Nova Andradina

Um idoso precisou ser socorro após bater a bicicleta elétrica que conduzia contra uma moto na tarde desta segunda-feira (15), em Nova Andradina.

Conforme o registro policial, os veículos seguiam pela via quando, por motivos ainda não identificada, acabaram colidindo. Por conta do impacto, o ciclista foi arremessado ao solo violentamente, sofrendo traumatismo craniano, um corte profundo na cabeça e estava com suspeita de fratura em uma das pernas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, fazendo os primeiros socorros e encaminhando a vítima para o Hospital Regional, onde o idoso recebeu atendimento médico especializado.

Segundo o site Jornal da Nova, o motociclista não sofreu ferimentos pelo corpo e ficou no local, aguando a Polícia Militar fazer os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também