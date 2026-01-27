Idoso morre ao enfartar na varanda de casa em fazenda de Campo Grande

Um idoso, de 87 anos, morreu enquanto estava sentado na varanda de casa na zona rural da cidade de Campo Grande. O falecimento aconteceu na manhã desta segunda-feira (26).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava sentada sozinha na varanda de casa, quando acabou caindo. Os familiares então ouviram a queda e saíram para ajudar o idoso.

Antes de retirá-lo do local, verificaram se ele havia batido a cabeça, o que não ocorreu, e o socorreram. O homem foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, mas chegou sem sinais vitais.

A suspeita é que ele tenha tido um infarte. O caso então foi registrado como morte decorrente de fato atípico na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também