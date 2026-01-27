Menu
Polícia

Idoso morre ao enfartar na varanda de casa em fazenda de Campo Grande

A vítima chegou a ser socorrida por familiares, mas chegou sem vida a unidade de saúde

27 janeiro 2026 - 16h24Brenda Assis
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)

Um idoso, de 87 anos, morreu enquanto estava sentado na varanda de casa na zona rural da cidade de Campo Grande. O falecimento aconteceu na manhã desta segunda-feira (26).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava sentada sozinha na varanda de casa, quando acabou caindo. Os familiares então ouviram a queda e saíram para ajudar o idoso.

Antes de retirá-lo do local, verificaram se ele havia batido a cabeça, o que não ocorreu, e o socorreram. O homem foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, mas chegou sem sinais vitais.

A suspeita é que ele tenha tido um infarte. O caso então foi registrado como morte decorrente de fato atípico na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

