Invasão de propriedade rural mobiliza a PM em Campo Grande; dono está nos EUA

A Polícia Militar (PMMS) atendeu, ontem (domingo, 4/jan), uma ocorrência de invasão a uma propriedade privada localizada na área rural de Campo Grande, na região do bairro Recanto das Paineiras.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, entre 40 e 60 indígenas — incluindo homens, mulheres e crianças — invadiram uma propriedade rural de aproximadamente 10 hectares, situada na rua Dolores Duran. O grupo teria a intenção de fixar moradia no local e iniciar o plantio de alimentos.

Conforme o histórico preliminar da ocorrência, os indígenas teriam se aproveitado do fato de o proprietário estar em viagem aos Estados Unidos (EUA), informação repassada pelo caseiro da área. Ainda de acordo com os relatos iniciais, um ônibus teria sido utilizado para levar o grupo até a propriedade.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o desfecho da situação.

