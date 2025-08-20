JD1TV: Ação da PM foi crucial e salvou motociclista acidentado no Carandá Bosque

Saiba Mais Polícia JD1TV: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente no Carandá Bosque

A ação rápida de uma equipe da Polícia Militar, mais especificamente do 9° Batalhão, salvou a vida do motociclista Valdir Aires Bispo, de 58 anos, no início da noite desta terça-feira (19), na rua Vitório Zeola, no Carandá Bosque.

Eles foram os primeiros a chegaram no local do acidente, que envolveu a moto da vítima e um Toyota Corola, conduzido por um jovem, de 19 anos. A colisão aconteceu no cruzamento com a rua Nagib Ourives.

Pelas redes sociais, o batalhão informou que assim que tomaram conhecimento da gravidade do caso, iniciaram as manobras de reanimação cardiorrespiratória até a chegada da equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que haviam sido acionados por populares.

Após a chegada dos socorristas, foi dado continuidade ao atendimento até a estabilização de Valdir, que foi encaminhado em estado gravíssimo para a Santa Casa, onde permanece internado na área vermelha do hospital.

Porém, a própria equipe do Samu informou a guarnição da Polícia Militar que "a pronta resposta foi crucial para manter a vida do envolvido".

Acidente - Consta no boletim de ocorrência que o motociclista seguia pela Nagib Ourives quando invadiu a preferencial ao cruzar a Vitório Zeola e acabou sendo atingido por um Corolla.

Com o impacto, o condutor foi arremessado e o capacete saiu da cabeça, sendo lançado a alguns metros.

