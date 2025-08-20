Menu
Menu Busca quarta, 20 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

JD1TV: Ação da PM foi crucial e salvou motociclista acidentado no Carandá Bosque

Homem entrou em parada cardiorrespiratória e guarnição do 9°BPM foram os primeiros a atenderam a vítima

20 agosto 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Acidente envolveu uma moto e um carroAcidente envolveu uma moto e um carro   (Redes Sociais)

A ação rápida de uma equipe da Polícia Militar, mais especificamente do 9° Batalhão, salvou a vida do motociclista Valdir Aires Bispo, de 58 anos, no início da noite desta terça-feira (19), na rua Vitório Zeola, no Carandá Bosque.

Eles foram os primeiros a chegaram no local do acidente, que envolveu a moto da vítima e um Toyota Corola, conduzido por um jovem, de 19 anos. A colisão aconteceu no cruzamento com a rua Nagib Ourives.

Pelas redes sociais, o batalhão informou que assim que tomaram conhecimento da gravidade do caso, iniciaram as manobras de reanimação cardiorrespiratória até a chegada da equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que haviam sido acionados por populares.

Após a chegada dos socorristas, foi dado continuidade ao atendimento até a estabilização de Valdir, que foi encaminhado em estado gravíssimo para a Santa Casa, onde permanece internado na área vermelha do hospital.

Porém, a própria equipe do Samu informou a guarnição da Polícia Militar que "a pronta resposta foi crucial para manter a vida do envolvido".

Acidente - Consta no boletim de ocorrência que o motociclista seguia pela Nagib Ourives quando invadiu a preferencial ao cruzar a Vitório Zeola e acabou sendo atingido por um Corolla. 

Com o impacto, o condutor foi arremessado e o capacete saiu da cabeça, sendo lançado a alguns metros.

 

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vítima estava no carro que bateu num barranco
Polícia
Idoso de 84 anos morre após acidente grave na zona rural de Deodápolis
JD1TV: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente no Carandá Bosque
Polícia
JD1TV: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente no Carandá Bosque
Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica
Polícia
Mulher coloca fogo na própria casa após brigar com o companheiro em Costa Rica
JD1TV: Prefeito que agrediu jornalista será investigado no Macapá
Polícia
JD1TV: Prefeito que agrediu jornalista será investigado no Macapá
A vítima foi encontrada sem vida no final da manhã de hoje
Polícia
Idoso é encontrado morto e polícia suspeita de latrocínio em Ponta Porã
JD1TV: Motociclista tenta fazer ultrapassagem pela direita e é atingido por carreta na Capital
Polícia
JD1TV: Motociclista tenta fazer ultrapassagem pela direita e é atingido por carreta na Capital
Mulher esfaqueia a irmã no pescoço durante briga em Costa Rica
Polícia
Mulher esfaqueia a irmã no pescoço durante briga em Costa Rica
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Com lesões no pescoço, mulher diz ter sido agredida e dopada pelo marido na Capital
Motociclista morre após atingir ciclista de 14 anos em Coxim
Polícia
Motociclista morre após atingir ciclista de 14 anos em Coxim
Viatura Polícia Militar
Polícia
Sozinho e em depressão, homem é encontrado morto em casa da zona rural da Capital

Mais Lidas

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Junior é o principal suspeito do assassinato
Interior
Polícia divulga cartaz de procurado de suspeito de matar Vitória em Corumbá