JD1TV: Garupa morre após moto ser atingida por ônibus em Rio Brilhante

Marina Pereira dos Santos, de 45 anos, morreu após a moto que ela estava ser atingida por um ônibus que avançou a preferencial na Avenida Lourival Barbosa, em Rio Brilhante. O acidente aconteceu durante a tarde de terça-feira (26).

Conforme as informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, a Honda Biz era pilotada pela filha da vítima e seguia pela avenida, quando ao passar pelo cruzamento com a rua Manoel das Neves, acabou sendo atingida por ônibus que transporta trabalhadores de uma empresa.

As duas chegaram a ser socorridas, mas a vítima faleceu no hospital de Rio Brilhante pouco tempo depois.

A Polícia Militar esteve no local e apurou que o motorista do ônibus não é estava mais no local dos fatos, porém ele foi localizado e passou por teste de alcoolemia cujo resultado deu negativo para presença de álcool.

Assista ao vídeo da colisão:

Your browser does not support HTML5 video.

