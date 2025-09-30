JD1TV: GCM apreende droga avaliada em R$ 900 mil que estava sendo traficada pelos Correios

Uma tentativa de tráfico por meio dos serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, foi desarticulada durante a manhã desta terça-feira (30), pelas equipes da GCM (Guarda Civil Metropolitana).

No local, em contato com a Gerência de Segurança Corporativa dos Correios, a GCM foi informada que havia indícios de material ilícito no interior de 8 caixas postais distintas. Os volumes tinham como origem diferentes cidades da fronteira de Mato Grosso do Sul.

As substâncias entorpecentes estavam escondidas dentro de caixas de erva mate, garrafas térmicas e aparelhos eletroeletrônicos. O entorpecente foi apreendido e levado para DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), onde foram identificadas como maconha dos tipos Dry, SKUNK, meleca da maconha (shatter), sementes de uma variedade não identificada de maconha e maconha em pó.

O conteúdo dos 47 pacotes encontrados somado pesou um total de 3.454kg, categorizando assim produto de tráfico de drogas, de acordo com o Art. 33 da Lei 11.343/06.

Por se tratar de produtos refinados e possuir maior quantidade de THC, as maconhas tipo Dry, Shatter e Skunk têm alto valor, custando em média R$ 260 reais a grama. Sendo assim, o volume apreendido nesta ação tem um valor estimado de cerca de R$ 900 mil.

