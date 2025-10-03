JD1TV: Vídeo mostra dimensão do incêndio que carbonizou casal em Campo Grande

Vídeos gravados por moradores do Monte Castelo e vizinhos mostram a dimensão do incêndio que destruiu uma residência e provocou a morte de Gisele da Silva Cylis Saochine, de 40 anos, e Anderson Saochine Cylis Rezende, de 49 anos, durante a noite desta quinta-feira, dia 2, em Campo Grande.

O caso, no entanto, não é apenas um incêndio, mas trata-se do feminicídio da mulher, seguido pelo suicídio do homem.

As chamas ficaram altas e puderam ser vistas de longe. Um morador chegou próximo à casa e registrou os momentos de tensão e de trabalho do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a irmã ligou para Gisele por volta das 18h e a vítima contou que teve uma discussão com o marido, mas sem ser agredida. As discussões teriam começado ainda no período da tarde.

Preocupada, a irmã tentou contato novamente por volta das 19h, no entanto, não conseguiu falar com Gisele. Durante essa ausência de contato, a familiar recebeu uma ligação de vizinhos indicando que a casa onde Gisele e Anderson moravam estavam pegando fogo.

Conforme já informado pelo JD1 Notícias, o indicativo é que Anderson tenha assassinado Gisele a facadas no fundo da casa, arrastando o corpo até o quarto, onde colocou fogo. Na sequência, entrou no veículo e incendiou o carro, estando dentro do mesmo.

Foi encontrado um galão de tinner e álcool, sendo o primeiro manchado de sangue.

O Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram atuando no local da ocorrência, registrado como suicídio e feminicídio.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também