JD1TV - 'Ladrão vagabundo': Vídeo mostra bandido apanhando de moradores na Capital

Vídeo feito por uma testemunha mostra o exato momento em um ladrão, de 35 anos, que não teve a identificação revelada, apanha de moradores logo após ter furtado a bicicleta de uma criança, numa residência na rua dos Andradas, na Vila Duque de Caxias, em Campo Grande, na madrugada desta segunda-feira (20).

Ele foi perseguido por alguns moradores e 'detido' na Avenida Júlio de Castilho, em frente a uma agência bancária. O vídeo foi publicado pela página do Instagram @vintecg.

Num determinado trecho da gravação, uma mulher grita: "ladrão vagabundo". Além dela, dois homens aparecem nas imagens detendo o ladrão e o colocando no chão, até que a Polícia Militar chegasse pelo local.

Segundo consta no boletim de ocorrência, os moradores estavam dormindo e escutam um barulho vindo da garagem e ao verificarem o que estava acontecendo, visualizaram o vulto do ladrão e quando abriram a porta, viram o criminoso levando a bicicleta que era da filha do casal.

Após a chegada da polícia, o ladrão foi levado para a delegacia. Os militares notaram que ele tinha algumas escoriações pelo corpo e lesão na boca, devido às agressões sofridas por populares.

O caso foi registrado como furto na delegacia de plantão.

Saiba Mais Polícia Ladrão furta bicicleta de residência e apanha da população em Campo Grande

