Jovem de 14 anos grava vídeo queimando filhos de cachorro vivos dentro de fornalha em SC

Um adolescente, de 14 anos, jogou cinco filhotes de cachorro, ainda vivos, dentro de uma fornalha, na cidade de Vidal Ramos, em Santa Catarina, e gravou o ato de maldade para enviar o vídeo para amigos.

A Polícia Militar chegou ao jovem após denúncia anônima, já que o vídeo estava circulando em grupos de WhatsApp e mostra os animais, ainda vivos, gritando enquanto são jogados dentro da fornalha.

No vídeo, o adolescente aparece tranquilo e calmo ao abrir o forno quente e jogar os animais, que aparentavam estar uma espécie de sacola, diretamente nas chamas.

Ao portal CNN, o capitão da Polícia Militar, Arno Senem, contou que o pai do adolescente não estava na residência no momento em que foram até a residência. “O pai estava trabalhando no momento em que os policiais foram até o local. Como o vídeo era de data anterior não existia flagrante, mas foi feito um boletim de ocorrência e encaminhado à Polícia Civil”, comentou.

O militar ainda afirmou que a polícia investiga se a ideia de queimar os animais partiu dele ou se houve influência de terceiros no ocorrido. “É um processo amplo e estamos tratando de um menor. Não sei se ele fez isso por vontade própria ou foi motivado”, explicou.

Apesar de maus-tratos aos animais ser considerado crime, um menor de idade não pode responder criminalmente, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também