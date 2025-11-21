Jovem de 21 anos é assassinado a facadas em ponto de venda de drogas em Dourados

Jovem, de 21 anos, identificado como Henrique Torres dos Santos, foi assassinado com golpes de faca na madrugada desta sexta-feira, dia 21, na rua Antônio do Amaral, no bairro João Paulo II, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A região onde aconteceu o crime é conhecida pelo consumo e comércio de entorpecentes, e também habitado por diversas pessoas em situação de rua.

Segundo detalhes do site Ligado na Notícia, o rapaz estaria andando pela região, quando um indivíduo, usando uma bicicleta, se aproximou, sacou a faca e desferiu os golpes contra o pescoço do jovem.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, contudo, quando chegou ao local, a vítima não apresentava mais sinais vitais.

Ainda conforme o site local, o suspeito fugiu sem ser identificado. Tanto a Polícia Militar, quanto a Polícia Civil, encontraram dificuldades para coletar informações a respeito do crime, pois moradores da região se mostraram pouco colaborativos.

A Polícia Científica esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. O caso segue sob investigação.

