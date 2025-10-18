Jovem denuncia ameaças do padrasto em frente a escola em Aparecida do Taboado

Uma jovem de 22 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboado na manhã de sexta-feira (17) para denunciar ameaças feitas pelo namorado de sua mãe, identificado como Samuel Henrique da Silva Rodrigues, de 26 anos. O caso ocorreu no Centro da cidade, em frente a uma escola onde a vítima buscava os irmãos mais novos.

Segundo o boletim de ocorrência, a confusão começou quando a mãe da jovem, Micheli Fernandes Fidelis Sampaio, e Samuel apareceram na escola e iniciaram uma discussão sobre a guarda das três crianças, de 11, 7 e 5 anos. Micheli e o companheiro haviam sido presos por roubo no início de outubro e, desde então, os filhos estavam sob os cuidados da filha mais velha, que já havia pedido a guarda judicial dos irmãos.

Durante o desentendimento, o autor teria erguido a camiseta e mostrado uma faca na cintura, enquanto a ameaçava com frases agressivas. Professores que testemunharam a cena intervieram e levaram a jovem para dentro da escola, impedindo que ela fosse atacada. Em seguida, uma funcionária a acompanhou até a delegacia para registrar a ocorrência.

A vítima relatou ainda que o casal só teria procurado as crianças por interesse no benefício do Bolsa Família, que está previsto para pagamento nos próximos dias (20/10). Ela contou também que Samuel é agressivo, impulsivo e faz uso de drogas e álcool, além de já ter se envolvido em episódios de violência contra familiares.

O caso foi registrado como ameaça no contexto de violência doméstica, com pedido de medidas protetivas de urgência em favor da jovem. A polícia investiga o episódio e aguarda decisão judicial sobre as restrições que poderão ser impostas ao autor.

