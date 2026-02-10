Menu
Polícia

Jovem denuncia perfil que criou imagens de nudez com IA em Porto Murtinho

As fotos criadas com a ferramenta também estariam sendo espalhadas em grupos do WhatsApp

10 fevereiro 2026 - 17h23Luiz Vinicius
Imagens fakes eram compartilhadas nas redes sociaisImagens fakes eram compartilhadas nas redes sociais   (Freepik)

Jovem, de 18 anos, procurou a delegacia de Porto Murtinho nesta terça-feira, dia 10, para denunciar uma página de uma rede social que criou 'nudez' dela e de outras garotas com auxílio de inteligência artificial.

As fotos criadas com a ferramenta também estariam sendo espalhadas em grupos do WhatsApp, causando grande constrangimento e problemas psicológicos para a vítima e demais garotas.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a jovem destacou que as imagens não correspondem com a realidade e que elas estão sendo produzidas com auxílio de ferramentas de inteligência artificial - algo semelhante ao que acontece com o Grok no X, antigo Twitter.

A vítima afirmou na delegacia que o caso configura grave violação de direitos, atingindo sua honra, dignidade e integridade.

O registro na delegacia foi feito como divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia.

