Polícia

Jovem desaparecido no Nova Lima é encontrado morto em área de mata

Corpo foi localizado com auxílio de cães farejadores

30 janeiro 2026 - 10h11Luiz Vinicius     atualizado em 30/01/2026 às 10h20
Lucas estava desaparecido desde o dia 24Lucas estava desaparecido desde o dia 24   (Redes Sociais)

O jovem Lucas de Oliveira, de 21 anos, que estava desaparecido desde o dia 24 de janeiro, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira, dia 30, em uma área de mata na região do Nova Lima.

Cães farejadores estavam auxiliando nas buscas e foi um deles que conseguiu localizar o corpo da vítima em uma área de difícil acesso.

O JD1 Notícias havia noticiado durante a quinta-feira, que o Corpo de Bombeiros estavam realizando uma força-tarefa para localizar o jovem, já que havia indicativo que ele tinha passado pela região da mata, mas não tinha uma localização correta.

Segundo apurado, a princípio, a morte pode ter ocorrido há vários dias. A Polícia Científica foi acionada para serem levados até o ponto correto da localização.

A suspeita é que a vítima tenha tirado a própria vida.

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone 188, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

