Jovem é preso após agredir idoso com faca em residência no Jardim Leblon

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), prendeu na terça-feira (30) um jovem de 26 anos suspeito de agredir um idoso de 63 anos com uma arma branca em uma residência no bairro Jardim Leblon, em Campo Grande.

Após o ataque, o autor fugiu, enquanto a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a um hospital.

Assim que tomou conhecimento do caso, o GOI iniciou as diligências, conseguindo identificar e localizar o suspeito em um bar nas proximidades. Durante a abordagem, ele confessou a agressão e afirmou ter descartado a faca utilizada no crime.

O jovem foi conduzido para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac Cepol), onde foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa. O caso segue sob investigação pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também