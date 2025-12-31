Menu
Menu Busca quarta, 31 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Fiems fim de ano 2025
Polícia

Jovem é preso após agredir idoso com faca em residência no Jardim Leblon

Homem de 26 anos foi localizado pelo GOI em um bar próximo ao local do crime e confessou a agressão; vítima de 63 anos foi socorrida pelo Samu

31 dezembro 2025 - 19h10Taynara Menezes
Viatura do Grupo de Operações e Investigações (GOI) - Viatura do Grupo de Operações e Investigações (GOI) -   (Foto: Ilustrativa/PCMS)

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), prendeu na terça-feira (30) um jovem de 26 anos suspeito de agredir um idoso de 63 anos com uma arma branca em uma residência no bairro Jardim Leblon, em Campo Grande.

Após o ataque, o autor fugiu, enquanto a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a um hospital.

Assim que tomou conhecimento do caso, o GOI iniciou as diligências, conseguindo identificar e localizar o suspeito em um bar nas proximidades. Durante a abordagem, ele confessou a agressão e afirmou ter descartado a faca utilizada no crime.

O jovem foi conduzido para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac Cepol), onde foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa. O caso segue sob investigação pela Polícia Civil.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Polícia
Denúncia leva PM a resgatar cachorro abandonado há semanas em casa do Silvia Regina
Santa Casa da Capital
Polícia
Rapaz é roubado e tem perna quebrada por ladrões no Jardim Centro Oeste
Imagem ilustrativa
Polícia
Prefeitura mantém afastamento de GCM suspeito de assaltos em Campo Grande
Capacete da vítima chegou a ser levado
Polícia
Polícia prende jovem que tentou matar mototaxista durante corrida em Dourados
Escola onde quase aconteceu o furto
Polícia
Guarda impede furto de escola e atira contra ladrão no Jardim Canguru
Homem foi preso em flagrante
Polícia
Motociclista é preso por apalpar nádegas de mulher na Vila Planalto
Morador de rua arremessa pedra e quebra janela de ônibus no Aero Rancho
Polícia
Morador de rua arremessa pedra e quebra janela de ônibus no Aero Rancho
Agente do Gaeco -
Justiça
STJ mantém advogada de MS em prisão domiciliar por ligação com o PCC
Vítima foi morta de forma cruel
Polícia
Homem é assassinado com 18 tiros por dupla em motocicleta em Ponta Porã
Sozinha em casa, criança fratura o braço enquanto pai comprava lanche na Capital
Polícia
Sozinha em casa, criança fratura o braço enquanto pai comprava lanche na Capital

Mais Lidas

Suspeito com a arma na mão
Polícia
VÍDEO: Homem é assassinado a tiros após 'olhar' para mulher em bar de Campo Grande
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Polícia
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Queima de fogos na 14 de Julho em anos anteriores
Comportamento
De festa gratuita aos eventos premium, veja onde curtir o Réveillon 2026 na Capital
Movimentação policial no local
Polícia
AGORA: Perseguição termina com bandidos jogando carro em córrego na Capital