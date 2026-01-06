Jovem é preso escondendo canetas emagrecedoras em boneca de pelúcia em Maracaju

Jovem, de 18 anos, foi preso durante a madrugada desta terça-feira, dia 6, após ser flagrado com transportando 84 canetas emagrecedoras de forma irregular, em Maracaju - a 160 quilômetros de Campo Grande.
A apreensão ocorreu durante a abordagem a um ônibus realizada por policiais militares do 15º Batalhão.
Durante a revista na bagagem do suspeito, parte do material foi encontrada escondida em uma boneca de pelúcia, enquanto o restante estava acondicionado em caixas de chocolate.
À polícia, o jovem informou que levaria as canetas até Campo Grande. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal em Dourados, onde o caso será apurado.
