Jovem morre ao ser baleado por amigo em Aral Moreira

Júnior Marques Alves, de 24 anos, morreu ao ser baleado por um amigo na noite de sábado (24), no município de Aral Moreira.

Conforme o site Ponta Porã News, o jovem estava em frente a uma residência, acompanhado de um amigo. Em determinado momento, o colega entrou no imóvel e, logo em seguida, um homem ainda não identificado se aproximou de Júnior e efetuou disparos de arma de fogo contra ele.

Mesmo ferido, a vítima conseguiu correr até o Hospital Municipal de Aral Moreira, onde recebeu atendimento médico. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Porã para os procedimentos de praxe. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

