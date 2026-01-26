Menu
Polícia

Jovem morre ao ser baleado por amigo em Aral Moreira

Mesmo ferido, a vítima conseguiu correr até o Hospital Municipal para receber atendimento médico

26 janeiro 2026 - 15h41Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Reprodução)

Júnior Marques Alves, de 24 anos, morreu ao ser baleado por um amigo na noite de sábado (24), no município de Aral Moreira.

Conforme o site Ponta Porã News, o jovem estava em frente a uma residência, acompanhado de um amigo. Em determinado momento, o colega entrou no imóvel e, logo em seguida, um homem ainda não identificado se aproximou de Júnior e efetuou disparos de arma de fogo contra ele.

Mesmo ferido, a vítima conseguiu correr até o Hospital Municipal de Aral Moreira, onde recebeu atendimento médico. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Porã para os procedimentos de praxe. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

