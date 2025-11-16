Menu
Polícia

Ladrão é espancado ao ser flagrado tentando furtar casa no Jardim Aeroporto

O suspeito foi preso com vários ferimentos pelo corpo causados pelas agressões

16 novembro 2025 - 12h11Brenda Assis
O caso foi registrado na Depac CepolO caso foi registrado na Depac Cepol   (Foto: Reprodução)

Um ladrão, de 31 anos, foi espancado por moradores do Bairro Jardim Aeroporto durante a noite deste sábado (15). O caso aconteceu na Rua Araioses.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito entrou na residência durante a madrugada e furtou a bicicleta de uma criança. Na ocasião, ele fugiu sendo flagrado por câmeras de segurança da residência.

Já na noite de ontem, a moradora do imóvel viu um homem com as mesmas características em frente ao seu portão, tentando entrar na casa novamente. Ao perceber que havia sido reconhecido, ele tentou fugir, mas foi alcançado e espancado por populares da região.

A Polícia Militar foi então acionada e ao chegar no endereço indicado encontrou o suspeito contido, com vários hematomas pelo corpo, incluindo lesões no rosto e em outras regiões, decorrentes da luta corporal travada com moradores.

Ele contou que a bicicleta estava escondida em um terreno baldio, sendo que iria indicar o local correto para as autoridades. Diante da situação, ele foi preso em flagrante e levado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como furto.

