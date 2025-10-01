Menu
Menu Busca quarta, 01 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Ladrão é espancado e esfaqueado por moradores do Nova Campo Grande

Ele teria sido flagrado furtando uma casa da região

01 outubro 2025 - 18h42Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Dourados News)
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Um ladrão, de 23 anos, foi espancado e esfaqueado por moradores do bairro Nova Campo Grande, em Campo Grande. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (30).

Conforme o boletim de ocorrência, ele invadiu uma casa na região, sendo pego após arrombar a porta da sala do imóvel, furtando diversos pertences da moradora, como relógios e bijuterias.

Já na saída, tentando fugir, ele foi pego por populares e linchado até a chegada da Polícia Militar ao endereço indicado. Durante abordagem, encontraram brincos, correntes e anéis nos bolsos do suspeito. Ele então confessou ser autor do furto, detalhando ainda que já havia vendido alguns itens para um amigo no bairro Santa Mônica.

Diante da situação, o suspeito precisou ser encaminhado à (Unidade de Pronto Atendimento) do Santa Mônica, onde recebeu atendimento médico especializado antes de ser liberado e encaminhado para a delegacia.

Enquanto isso, o receptador, que comprou um relógio e uma corrente por apenas R$ 7, acabou sendo preso. Além disso, contra ele existia um mandado de prisão em aberto.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, furto qualificado e receptação.

Reportar Erro
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica
Polícia
Criança vê mãe sendo espancada e chama polícia para prender o padrasto em Costa Rica
Idoso de 80 anos morre ao ser brutalmente espancado em Campo Grande
Polícia
Idoso de 80 anos morre ao ser brutalmente espancado em Campo Grande
O atropelamento aconteceu na madrugada de hoje
Polícia
JD1TV: Homem tenta matar ex atropelada, mas erra alvo e atinge amiga dela em MS
O caso foi descoberto na manhã de ontem
Polícia
Adolescente se inspiram em ataques na internet e planejam massacre em escola de Dourados
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
A comunidade indígena recebeu a doação com muito entusiasmo
Polícia
Celulares apreendidos são doados para fortalecer educação em escolas indígenas
Estudante que desapareceu em MS é encontrado em rodoviária de SP
Polícia
Estudante que desapareceu em MS é encontrado em rodoviária de SP
Projeto foi aprovado na sessão de hoje
Política
Sem novos concursos, Alems aprova projeto para suprir falta de delegados no interior
Homens são presos por desviar combustíveis em Paranaíba
Polícia
Homens são presos por desviar combustíveis em Paranaíba
Suspeito de estuprar as filhas pequenas é preso em Laguna Carapã
Polícia
Suspeito de estuprar as filhas pequenas é preso em Laguna Carapã

Mais Lidas

JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
O caso aconteceu no final da manhã de hoje
Polícia
Homem morre dentro de carro ao ser baleado na cabeça em Campo Grande
Alysson é um dos assassinados no lava-jato
Polícia
Filho e esposa presenciaram assassinato de pastor em lava-jato no Danúbio Azul
O crime aconteceu na noite de hoje
Polícia
JD1TV AGORA: Homens assassinados em lava-jato do Danúbio Azul são identificados