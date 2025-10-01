Ladrão é espancado e esfaqueado por moradores do Nova Campo Grande

Um ladrão, de 23 anos, foi espancado e esfaqueado por moradores do bairro Nova Campo Grande, em Campo Grande. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (30).

Conforme o boletim de ocorrência, ele invadiu uma casa na região, sendo pego após arrombar a porta da sala do imóvel, furtando diversos pertences da moradora, como relógios e bijuterias.

Já na saída, tentando fugir, ele foi pego por populares e linchado até a chegada da Polícia Militar ao endereço indicado. Durante abordagem, encontraram brincos, correntes e anéis nos bolsos do suspeito. Ele então confessou ser autor do furto, detalhando ainda que já havia vendido alguns itens para um amigo no bairro Santa Mônica.

Diante da situação, o suspeito precisou ser encaminhado à (Unidade de Pronto Atendimento) do Santa Mônica, onde recebeu atendimento médico especializado antes de ser liberado e encaminhado para a delegacia.

Enquanto isso, o receptador, que comprou um relógio e uma corrente por apenas R$ 7, acabou sendo preso. Além disso, contra ele existia um mandado de prisão em aberto.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, furto qualificado e receptação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também