Polícia

Ladrão leva surra ao invadir casa armado com faca no Lageado

Ele precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa devido aos ferimentos

20 novembro 2025 - 11h31Brenda Assis
Caso foi registrado na Depac CepolCaso foi registrado na Depac Cepol   (Luiz Vinicius)

Um ladrão, de 28 anos, foi preso após invadir uma casa para roubar e apanhar dos moradores na Rua Cenoura Soares Magalhães, localizada no Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. 

Conforme o boletim de ocorrência, os proprietários da residência detalharam que o criminoso entrou no local para cometer furtos durante a madrugada de hoje (20) armado com uma faca e um alicate. 

No entanto, ele foi surpreendido pelos moradores, que não se amedrontaram com as armas e partiram para cima do suspeito. O trio então entrou em luta corporal até que o homem fosse contido e amarrado para aguardar o acionamento da Polícia Militar. 

Por conta da briga, o ladrão ficou com vários ferimentos pelo corpo, sendo encaminhado para a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros, antes de ser levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados.

