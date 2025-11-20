Ladrão leva surra ao invadir casa armado com faca no Lageado

Um ladrão, de 28 anos, foi preso após invadir uma casa para roubar e apanhar dos moradores na Rua Cenoura Soares Magalhães, localizada no Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, os proprietários da residência detalharam que o criminoso entrou no local para cometer furtos durante a madrugada de hoje (20) armado com uma faca e um alicate.

No entanto, ele foi surpreendido pelos moradores, que não se amedrontaram com as armas e partiram para cima do suspeito. O trio então entrou em luta corporal até que o homem fosse contido e amarrado para aguardar o acionamento da Polícia Militar.

Por conta da briga, o ladrão ficou com vários ferimentos pelo corpo, sendo encaminhado para a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros, antes de ser levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados.

