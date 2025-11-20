Menu
Menu Busca quinta, 20 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Ladrão se esconde em caixa d'água após invadir e furtar casa no Tarumã

O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira

20 novembro 2025 - 18h11Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Um ladrão de 21 anos foi preso horas depois de invadir algumas casas no Bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande, durante a manhã desda quinta-feira (20). 

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada por uma jovem após três indivíduos tentarem entrar em sua casa na madrugada de hoje. Mesmo nervosa, ela passou todas as características dos suspeitos aos militares. 

Alguns moradores conseguiram segurar o criminoso, no entanto, ele fugiu antes da chegada da guarnição, invadindo uma casa para se esconder. A proprietária do imóvel autorizou que os policiais fizessem buscas no local e durante as buscas, acharam o homem escondido dentro de uma caixa d'água. 

A vítima da casa furtada detalho que teve várias ferramentas levadas junto com uma mala preta, encontrados com o autor. Diante da situação, ele foi preso e levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como furto.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Com 'monjauro' e celulares, motorista é flagrado com R$ 149 mil em produtos contrabandeados
Polícia
Com 'monjauro' e celulares, motorista é flagrado com R$ 149 mil em produtos contrabandeados
Caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá
Polícia
Homem é socorrido em estado grave após ser esfaqueado várias vezes em Corumbá
Caso foi registrado na delegacia de Três Lagoas
Polícia
Motorista foge após passar o sinal vermelho e atropelar crianças em Três Lagoas
A vítima era motorista do carro
Polícia
Motorista morre após colisão frontal entre carros na BR-267
Rodoviária de Campo Grande
Polícia
Casal é obrigado a transportar maconha pelo 'tribunal do crime' após acidente com faccionado
Imagem ilustrativa
Polícia
Casal é preso após pitbulls matarem cachorro da vizinha no Coronel Antonino
Criança de 12 anos fica ferida ao ser atropelada por ônibus em Corumbá
Polícia
Criança de 12 anos fica ferida ao ser atropelada por ônibus em Corumbá
Imagem Ilustrativa
Polícia
Militar do Exército é preso após esconder simulacro de arma comprado pela Shopee em Campo Grande
Colisão na BR-070 mata casal e bebê no Mato Grosso
Polícia
Colisão na BR-070 mata casal e bebê no Mato Grosso
Jovem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros
Polícia
Jovem é agredido 'do nada' em balada de Campo Grande

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
Motociclista bateu no banco da praça
Trânsito
Motociclista morre em grave acidente na praça central de Naviraí
O caso foi descoberto na manhã de hoje
Polícia
Homem é julgado pelo 'tribunal do crime' e encontrado morto em cova rasa em Campo Grande
Teto de caminhonete é arrancado durante colisão com caminhão e passageira morre em MS
Polícia
Teto de caminhonete é arrancado durante colisão com caminhão e passageira morre em MS