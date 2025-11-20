Ladrão se esconde em caixa d'água após invadir e furtar casa no Tarumã

Um ladrão de 21 anos foi preso horas depois de invadir algumas casas no Bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande, durante a manhã desda quinta-feira (20).

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada por uma jovem após três indivíduos tentarem entrar em sua casa na madrugada de hoje. Mesmo nervosa, ela passou todas as características dos suspeitos aos militares.

Alguns moradores conseguiram segurar o criminoso, no entanto, ele fugiu antes da chegada da guarnição, invadindo uma casa para se esconder. A proprietária do imóvel autorizou que os policiais fizessem buscas no local e durante as buscas, acharam o homem escondido dentro de uma caixa d'água.

A vítima da casa furtada detalho que teve várias ferramentas levadas junto com uma mala preta, encontrados com o autor. Diante da situação, ele foi preso e levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como furto.

