Menu
Menu Busca segunda, 08 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'

Dívida por drogas seria o principal motivo que levou a morte do jovem, de 22 anos

08 setembro 2025 - 08h23Luiz Vinicius
Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo GrandeIsmael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande   (Redes Sociais)

Abraçar a própria mãe e dizer 'te amo' para ela, parece ter sido os dois últimos atos de Ismael Eliel Rodrigues de Souza, de 22 anos, assassinado a facadas na madrugada de domingo (7), na rua Maracaju, no centro de Campo Grande.

Quem revelou e relembrou foi a própria genitora do jovem ao publicar duas mensagens nas redes sociais. Ela aproveitou para trocar a imagem de perfil por uma foto de luto em razão da morte do filho.

"Você foi ao meu quarto, subiu em cima e disse 'te amo muito, minha veia' e ficou abraçado comigo. Te beijei e disse que também te amava", escreveu Edna Rodrigues.

Ela recebeu o afago de familiares e pessoas próximas. A mãe, inclusive, postou uma mensagem dizendo que não acreditava de início e que trocaria de lugar com ele.

"Como eu queria estar no seu lugar, naquele chão gelado, meu filho. Como queria que fosse mentira, que você não está mais aqui comigo", disse.

Morte no centro da cidade - Ismael foi atingido com várias facadas durante um desentendimento, a princípio, por uma dívida de drogas, com um indivíduo conhecido como 'Totó', que ainda não foi localizado pelas autoridades.

A informação consta no boletim de ocorrência, em que detalha que uma testemunha confirmou quem era o suspeito e qual foi o motivo que gerou a confusão, seguida do homicídio.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Reprodução/Redes sociais
Polícia
Mulher ameaça vizinha com pistola do marido policial e casal vai preso
Vítima teve o rosto borrado para preservar a identificação
Polícia
Homem é esfaqueado 15 vezes por irmãos, que acabam presos em Campo Grande
Sala de atendimento da DEPCA
Polícia
Mulher denuncia o próprio pai por estupro das filhas menores em Campo Grande
Bombeiros atenderam a ocorrência envolvendo o PM
Polícia
PM sofre fratura na perna após ser atropelado por motociclista no Tiradentes
Foto: A Princesinha News
Polícia
Mulher sofre mal súbito após ingerir álcool em excesso em Aquidauana
Motociclista morre após colidir com poste em Corumbá
Polícia
Motociclista morre após colidir com poste em Corumbá
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Homem ameaça filha da ex, ronda comércio e causa confusão no Jardim Noroeste
Foto: PMMS
Polícia
Horta ilícita: Casal com plantação de maconha 'colhe' confusão com a PM
cepol
Polícia
Homem é encontrado inconsciente com ferimentos graves após agressão no Noroeste
Imagem Ilustrativa
Polícia
Indígena é morto a facadas após sair de bar em Dourados

Mais Lidas

Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Polícia
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Jovem do Nova Lima tenta contratar garota de programa e perde mais de R$ 3 mil em golpe
Polícia
Jovem do Nova Lima tenta contratar garota de programa e perde mais de R$ 3 mil em golpe
Grêmio encaminha contratação do meia Willian até o fim de 2026
Esportes
Grêmio encaminha contratação do meia Willian até o fim de 2026