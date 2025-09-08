Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'

Saiba Mais Polícia 'Totó' mata jovem a facadas no Centro de Campo Grande

Abraçar a própria mãe e dizer 'te amo' para ela, parece ter sido os dois últimos atos de Ismael Eliel Rodrigues de Souza, de 22 anos, assassinado a facadas na madrugada de domingo (7), na rua Maracaju, no centro de Campo Grande.

Quem revelou e relembrou foi a própria genitora do jovem ao publicar duas mensagens nas redes sociais. Ela aproveitou para trocar a imagem de perfil por uma foto de luto em razão da morte do filho.

"Você foi ao meu quarto, subiu em cima e disse 'te amo muito, minha veia' e ficou abraçado comigo. Te beijei e disse que também te amava", escreveu Edna Rodrigues.

Ela recebeu o afago de familiares e pessoas próximas. A mãe, inclusive, postou uma mensagem dizendo que não acreditava de início e que trocaria de lugar com ele.

"Como eu queria estar no seu lugar, naquele chão gelado, meu filho. Como queria que fosse mentira, que você não está mais aqui comigo", disse.

Morte no centro da cidade - Ismael foi atingido com várias facadas durante um desentendimento, a princípio, por uma dívida de drogas, com um indivíduo conhecido como 'Totó', que ainda não foi localizado pelas autoridades.

A informação consta no boletim de ocorrência, em que detalha que uma testemunha confirmou quem era o suspeito e qual foi o motivo que gerou a confusão, seguida do homicídio.

