Mais de 21,7 mil crianças menores de cinco anos já receberam a vacina Pneumo 20 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Mato Grosso do Sul. No Brasil, mais de 1 milhão de crianças dessa faixa etária foram imunizadas desde o início da estratégia nacional, em junho deste ano.

Incorporada ao Calendário Nacional de Vacinação em 2026, a Pneumo 20 protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, responsável por doenças pneumocócicas como pneumonia e meningite. O imunizante também oferece proteção contra otite média, que pode provocar complicações, incluindo perda auditiva.

Segundo o Ministério da Saúde, a nova vacina amplia a proteção por incluir os sorotipos 3, 6A e 19A, associados à doença pneumocócica invasiva no Brasil. “A inclusão da Pneumo 20 no SUS amplia o acesso das crianças à proteção contra doenças causadas por 20 sorotipos da bactéria pneumococo”, afirmou o ministro da Saúde.

Meningite pneumocócica

A vacinação é considerada a principal forma de prevenção das formas graves das doenças pneumocócicas. Além de reduzir o risco individual, o aumento da cobertura vacinal contribui para diminuir internações, complicações e mortes, principalmente entre crianças pequenas.

Entre 2023 e 2025, o Brasil registrou 4,6 mil casos de meningite pneumocócica e 1,4 mil mortes provocadas pela doença, com taxa de letalidade de 30%. Entre crianças menores de cinco anos, foram 589 casos e 187 óbitos no período.

Como fica o esquema vacinal

A Pneumo 20 substitui gradualmente a Pneumo 10 no esquema de vacinação infantil. Durante o período de transição, os estoques da Pneumo 10 continuarão sendo utilizados e o esquema poderá combinar os dois imunizantes.

Crianças que estão iniciando a vacinação recebem a Pneumo 20 aos dois meses, a Pneumo 10 aos quatro meses e o reforço da Pneumo 20 aos 12 meses. O intervalo mínimo entre a segunda dose e o reforço é de 60 dias.

Quem já completou o esquema com a Pneumo 10 não precisa receber uma dose adicional da Pneumo 20. Já crianças que iniciaram a vacinação com Pneumo 13 ou Pneumo 15 na rede privada podem completar o esquema pelo SUS com a Pneumo 20, respeitando os intervalos recomendados.

Após o fim dos estoques da Pneumo 10, todas as doses do esquema infantil serão realizadas com a Pneumo 20. Pais e responsáveis devem manter a caderneta de vacinação atualizada e procurar uma unidade de saúde para verificar possíveis doses pendentes. O histórico também pode ser consultado pela Caderneta Digital de Saúde da Criança, disponível no aplicativo Meu SUS Digital.