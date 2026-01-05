Mais de 400 pacotes de cigarros contrabandeados são apreendidos em Nova Andradina

Durante fiscalizações realizadas na rodovia MS-134, em Nova Andradina (MS), policiais do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) apreenderam, no último final de semana, 436 pacotes de cigarros de origem estrangeira, avaliados em cerca de R$ 21.800,00.

A primeira ocorrência ocorreu na noite de sábado (03/01), por volta das 23h30, quando os militares abordaram um ônibus interestadual no km 88 da rodovia. Foram encontrados 250 pacotes de cigarros, sendo que um passageiro assumiu a propriedade da mercadoria.

Neste caso, a Polícia Federal foi acionada, a mercadoria foi apreendida e o passageiro liberado.

Já na madrugada de domingo (04/01), por volta das 00h, uma nova abordagem a outro veículo de transporte coletivo resultou na apreensão de 186 pacotes de cigarros acondicionados em bolsas no compartimento de bagagens.

Nenhum passageiro assumiu a posse, e o responsável não foi identificado. Todo o material apreendido foi encaminhado à Receita Federal, seguindo os trâmites legais.

