Menu
Menu Busca segunda, 05 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Mais de 400 pacotes de cigarros contrabandeados são apreendidos em Nova Andradina

Segundo o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), apreensão é fruto de fiscalização a ônibus, com prejuízo estimado ao crime de R$ 21 mil; ninguém foi preso

05 janeiro 2026 - 10h11Vinícius Santos
Material apreendido - Material apreendido -   (Foto: Divulgação / BPMRv)

Durante fiscalizações realizadas na rodovia MS-134, em Nova Andradina (MS), policiais do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) apreenderam, no último final de semana, 436 pacotes de cigarros de origem estrangeira, avaliados em cerca de R$ 21.800,00.

A primeira ocorrência ocorreu na noite de sábado (03/01), por volta das 23h30, quando os militares abordaram um ônibus interestadual no km 88 da rodovia. Foram encontrados 250 pacotes de cigarros, sendo que um passageiro assumiu a propriedade da mercadoria. 

Neste caso, a Polícia Federal foi acionada, a mercadoria foi apreendida e o passageiro liberado.

Já na madrugada de domingo (04/01), por volta das 00h, uma nova abordagem a outro veículo de transporte coletivo resultou na apreensão de 186 pacotes de cigarros acondicionados em bolsas no compartimento de bagagens. 

Nenhum passageiro assumiu a posse, e o responsável não foi identificado. Todo o material apreendido foi encaminhado à Receita Federal, seguindo os trâmites legais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

PRF em fiscalizações em Campo Grande -
Polícia
Balanço da PRF aponta aumento de acidentes e feridos nas rodovias federais de MS
Apreensão -
Polícia
Homem é preso com R$ 431 mil em 'Mounjaro' e cigarros eletrônicos em Ponta Porã
A ocorrência atendida pela Polícia Militar -
Polícia
Invasão de propriedade rural mobiliza a PM em Campo Grande; dono está nos EUA
Vítimas foram levadas ao CRS Coophavila
Polícia
Dois rapazes são levados para unidade de saúde após serem feridos a tiros no Caiobá
Criança morre afogada em piscina de espaço de lazer em Vicentina
Polícia
Criança morre afogada em piscina de espaço de lazer em Vicentina
Veículos no acidente -
Polícia
Identificada vítima de acidente com morte na BR-163 em Nova Alvorada do Sul; 11 feridos
BR registra filas quilométricas -
Polícia
AGORA: Rodovia BR-163 fica travada após acidente com morte em Nova Alvorada do Sul
Imagem ilustrativa
Polícia
Corpo de brasileiro é encontrado na fronteira entre Paraguai e Mato Grosso do Sul
Simulacro apreendido
Polícia
Vendedora de espetinho é flagrada com simulacro no centro de Campo Grande
Brasileiro é morto a tiros em possível acerto de contas na fronteira de MS
Polícia
Brasileiro é morto a tiros em possível acerto de contas na fronteira de MS

Mais Lidas

Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
BR registra filas quilométricas -
Polícia
AGORA: Rodovia BR-163 fica travada após acidente com morte em Nova Alvorada do Sul
Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital