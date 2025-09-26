Médico é demitido ao cortar cabeça de recém-nascida durante o parto

Um médico que cortou a testa de uma bebê recém-nascida durante o parto foi demitido pela Santa Casa de Itaí, município no interior de São Paulo, quando a gestão do hospital tomou conhecimento do ocorrido. A informação foi divulgada nessa quinta-feira (25) pela entidade em uma nota oficial.

Além de rescindir o contrato de prestação de serviço com o profissional, a Santa Casa também deu início a uma apuração interna.

O parto aconteceu no último sábado, dia 20 de setembro. A mãe, uma mulher de 33 anos, compareceu à delegacia para relatar que a filha havia sofrido o ferimento na sala de cirurgia.

A Secretaria da Segurança Pública informou que o caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Itaí, onde é investigado. “Diligências estão em andamento visando o esclarecimento dos fatos”, disse a pasta.

