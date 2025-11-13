Médico tenta beijar estagiária a força e é preso em Três Lagoas

Uma estagiária de 23 anos denunciou ter sido vítima de importunação sexual dentro de um posto de saúde no bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas, na tarde de quarta-feira (12). O suspeito, um médico de 38 anos que trabalhava na unidade, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem relatou que o médico a agarrou e beijou à força no pescoço durante o expediente. A vítima conseguiu pedir ajuda à mãe por telefone, e pessoas próximas intervieram, interrompendo a ação.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o suspeito ainda no local. Ele recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi autuado em flagrante por importunação sexual.

A estagiária prestou depoimento acompanhada da advogada, reforçando o pedido de medidas protetivas e providências imediatas.

