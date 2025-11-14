Menino que estava desaparecido em Jaraguari é encontrado afogado em buraco

Criança, de 8 anos, identificado apenas como Kelvin, foi encontrado morto durante a manhã sexta-feira, dia 14 de novembro, em Jaraguari - a 47 quilômetros de Campo Grande.

Informações recebidas pela reportagem indicam que o menino teria se afogado em um buraco durante a chuva na cidade, nesta quinta-feira, dia 13.

O menino havia desaparecido ainda na quinta-feira, sob a suspeita de que iria brincar com outras crianças.

Kelvin teria sido encontrado na manhã de hoje e as autoridades estão apurando as circunstâncias do ocorrido.

A notícia abalou a cidade de Jaraguari e municípios vizinhos, como Bandeirantes.

