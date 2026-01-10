Militar aposentado é detido por ameaças contra a própria esposa

Um coronel aposentado da Polícia Militar de Mato Grosso, Helder Taborelli, de 57 anos, foi preso na madrugada deste sábado (10) após ser acusado de ameaçar a própria esposa, no bairro Santa Cruz, em Cuiabá. O caso foi registrado como violência doméstica e também envolve ameaças contra uma terceira pessoa que tentou ajudar a vítima.

Segundo o registro policial, a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h30, depois que a mulher, de 48 anos, conseguiu escapar do carro em que estava com o marido e pedir socorro. Ela contou que o casal havia saído de uma casa noturna e que, durante o trajeto, passou a ser ameaçada dentro do veículo, um Honda Civic.

Ainda conforme o relato, o militar aposentado teria dito que jogaria o carro contra algum obstáculo e que mataria a esposa e os pais dela. Ao avistar o portão de uma residência aberto, a mulher aproveitou para sair do carro e correr em busca de ajuda.

Uma moradora do bairro tentou acolher a vítima, mas também acabou sendo ameaçada por Taborelli. Diante da situação, os policiais localizaram o suspeito e o conduziram à delegacia.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, e a Polícia Civil apura os fatos. As medidas previstas na Lei Maria da Penha devem ser adotadas.

