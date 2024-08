Moradora de rua é esfaqueada no peito pela ex do seu namorado em Campo Grande

Moradora de rua, que não teve o nome divulgado, foi esfaqueada no peito pela ex de seu companheiro durante a manhã desta sexta-feira (16), em Campo Grande. Ela teve o pulmão perfurado por conta da facada.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a Santa Casa, onde a vítima deu entrada com o ferimento. No local, eles fizeram contato com o companheiro da mulher.

Para as autoridades, ele contou que também é morador de rua e dependente químico. O homem detalhou ainda que estava em frente a um hotel, quando foram abordados pela autora, conhecida como ‘Paraguaia’.

Do nada, a autora desferiu uma facada no peito da mulher, correndo em seguida. A agressão teria sido motivada por ciúmes.

Para os policiais, a equipe médica relatou que a vítima teve a perda considerável de sangue, pois a faca atingiu seu peito e perfurou seu pulmão. Por conta disso, ela precisa ser monitorada de perto.

A Polícia Militar chegou a fazer rondas pela região, mas não encontrou a autora. O caso foi registrado na delegacia como tentativa de homicídio e será investigada.

