Polícia

Motociclista é socorrida em estado grave após bater em poste em Dourados

Ela teria perdido o controle de direção ao passar por uma pedra

04 dezembro 2025 - 13h51Brenda Assis
O acidente aconteceu na tarde de ontemO acidente aconteceu na tarde de ontem   (Reprodução/Leandro Holsbach )
Uma motociclista, que não teve o nome divulgado, precisou ser socorrida após passar por uma moto e cair no Bairro Jardim Novo Horizonte, localizado em Dourados. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (3).

Conforme as informações policiais, a vítima seguia em uma Yamaha Factor quando perdeu o controle de direção ao passar por uma pedra e acabou batendo contra um poste de luz. Por conta disso, ela foi arremessada com violência ao solo.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e atendeu a mulher, que tinha fraturas na perna, sendo encaminhada para o Hospital da Vida. Ainda segundo os detalhes iniciais, o estado de saúde dela é considerado grave.

O caso também foi atendido pelas equipes da Polícia Militar.

