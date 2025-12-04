Motociclista é socorrida em estado grave após bater em poste em Dourados

Uma motociclista, que não teve o nome divulgado, precisou ser socorrida após passar por uma moto e cair no Bairro Jardim Novo Horizonte, localizado em Dourados. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (3).
Conforme as informações policiais, a vítima seguia em uma Yamaha Factor quando perdeu o controle de direção ao passar por uma pedra e acabou batendo contra um poste de luz. Por conta disso, ela foi arremessada com violência ao solo.
O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e atendeu a mulher, que tinha fraturas na perna, sendo encaminhada para o Hospital da Vida. Ainda segundo os detalhes iniciais, o estado de saúde dela é considerado grave.
O caso também foi atendido pelas equipes da Polícia Militar.
