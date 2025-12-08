Motociclista fica em estado grave após acidente com caminhonete em Dourados

Um motociclista de 62 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na Rua Maria Alves, no Jardim Guaicurus, em Dourados, na tarde deste domingo (7).

Conforme as informações do site Ligado na Notícia, a vítima conduzia uma motocicleta quando colidiu com uma caminhonete Chevrolet S10 de cor branca.

Com o impacto, ele foi arremessado com violência ao solo, sofrendo um grave trauma no tórax e traumatismo craniano. Por conta disso, as equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, prestando atendimento ao idoso e o encaminhado para o Hospital da Vida, onde passou por cirurgia de urgência.

Ainda segundo o site, o paciente permanece internado na UTI, em estado grave.

As causas e a dinâmica do acidente continuam sendo apuradas palas autoridades policiais.

