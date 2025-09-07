Menu
Polícia

Motociclista morre após colidir com poste em Corumbá

A vítima perdeu o controle próximo a um posto de combustível na parte alta da cidade

07 setembro 2025 - 18h24Sarah Chaves
Foto: Anderson GalloFoto: Anderson Gallo  

Um homem de 31 anos, identificado como Endion Natividade Ribeiro, morreu na manhã deste domingo (7), após perder o controle da motocicleta e colidir com um poste na rua Cyríaco de Toledo, na parte alta de Corumbá.

Segundo o Diário Corumbaense, o acidente aconteceu por volta das 5h50, nas proximidades de um posto de combustíveis. Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o motociclista sobe na calçada antes de atingir o poste.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o óbito foi confirmado ainda no local. A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da Polícia Civil e da perícia técnica.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, e foram solicitados exame necroscópico e laudo pericial do local.

