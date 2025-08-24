Menu
Polícia

Motorista alcoolizado invade barbearia em Coxim

O veículo subiu na calçada e colidiu com a fachada do estabelecimento

24 agosto 2025 - 17h47Sarah Chaves
Um motorista sob suspeita de estar alcoolizado perdeu o controle de seu VW Golf e invadiu uma barbearia localizada na Rua Sebastião Alarcom Campos, no bairro Jardim Vista Alegre, em Coxim na noite de ontem (23).

O veículo subiu na calçada e colidiu com a fachada do estabelecimento, causando a quebra de vidraças e derrubando parte dos móveis. Segundo o Coxim Agora, um cliente no salão sofreu ferimentos leves provocados por estilhaços e foi encaminhado ao Hospital Álvaro Fontoura para atendimento.

Moradores acionaram a Polícia Militar, que compareceu ao local. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou embriaguez, resultando em sua detenção e encaminhamento à Delegacia de Polícia Civil. O carro foi removido e a barbearia deverá passar por reforma nos próximos dias.

