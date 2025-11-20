Menu
Polícia

Com 'monjauro' e celulares, motorista é flagrado com R$ 149 mil em produtos contrabandeados

O condutor disse que recebeu R$ 1,2 mil para buscar os produtos no Paraguai

20 novembro 2025 - 18h52Brenda Assis

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma carga de medicamentos ilegais e celulares durante a Operação Dia da Consciência Negra, em Ponta Porã. A equipe da Base de Aquidabã abordou um GM Prisma e, durante a vistoria, encontrou produtos vindos do Paraguai sem documentação.

No veículo havia 12 celulares novos entre iPhone, Redmi e Poco — além de um Fire Stick. Os policiais também apreenderam grande quantidade de medicamentos estrangeiros, incluindo 256 caixas de tirzepatida, 133 de Lipoless, 17 de Tirzec, duas de Lipoland, uma de Synedica Labs, 103 caixas de TG, quatro unidades de retatrutide, duas caixas de Landertropin, uma de Oxandroland 5, três frascos de Minoxidil, um Gummy Hair e uma loção corporal.

O motorista disse que recebeu R$ 1,2 mil para buscar os produtos no Paraguai. A Polícia Federal foi acionada e determinou que o veículo e a carga sejam entregues à Receita Federal em data marcada.

Após assinar o termo de guarda, o condutor foi liberado. A carga apreendida foi avaliada em R$ 149 mil.

