Polícia

Motorista é multado duas vezes ao passar bêbado pela mesma blitz

Ele teria errado o caminho para casa quando acabou sendo pego pelas autoridades

12 dezembro 2025 - 18h11Brenda Assis
O veículo só foi liberado porque outra pessoa habilitada compareceu ao local e assumiu a direção.O veículo só foi liberado porque outra pessoa habilitada compareceu ao local e assumiu a direção.   (Reprodução/G1)

Um motorista foi multado duas vezes seguidas por dirigir alcoolizado na noite desta quinta-feira (11) em Ribeirão Preto (SP).

Depois de ser flagrado em uma blitz pela primeira vez, ele foi liberado, mas reassumiu a direção e, minutos depois, errou o caminho e foi pego novamente na mesma fiscalização.

O caso inusitado ocorreu durante uma operação realizada no Anel Viário Sul de Ribeirão. A ação teve como foco a prevenção de acidentes.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor passou pela primeira abordagem, realizou o teste de alcoolemia e foi autuado por infração gravíssima. A multa foi de R$ 2.934,70, além de outras medidas administrativas.

O veículo só foi liberado porque outra pessoa habilitada compareceu ao local e assumiu a direção.

Minutos depois, porém, o mesmo motorista voltou ao volante, errou o trajeto e acabou entrando novamente no ponto de fiscalização, onde foi abordado pela segunda vez.

Ele recebeu outra autuação, também gravíssima e com o mesmo valor. Nessa segunda ocorrência, o carro foi apreendido.

