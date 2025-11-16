Menu
Polícia

Motorista é preso com 300 caixas de vinhos contrabandeados na BR-163

O caminhoneiro afirmou que receberia R$ 15 mil para levar a carga ilegal da Argentina até Mato Grosso

16 novembro 2025 - 18h14Sarah Chaves, com Dourados News
Foto: Divulgação/PFFoto: Divulgação/PF  

O motorista de um caminhão foi preso por contrabando durante uma fiscalização na BR-163, em Caarapó. Ele declarou aos agentes que receberia R$ 15 mil pelo transporte de 300 caixas de vinhos estrangeiros apreendidas na ação. A abordagem ocorreu durante rotina de checagem realizada por equipes policiais.

De acordo com as informações oficiais, o condutor dirigia um caminhão Scania acoplado a um semirreboque, ambos com placas do Rio Grande do Sul. Ele afirmou ter saído do estado gaúcho com destino a Cuiabá (MT). Durante a vistoria na carroceria, os agentes encontraram as caixas de vinhos de origem argentina, francesa e portuguesa sem qualquer documentação legal.

O motorista contou que havia sido contratado para buscar o carregamento na Argentina e entregar o contrabando em Mato Grosso, onde receberia o pagamento.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Polícia Federal, onde acabou autuado em flagrante. A carga e o veículo foram apreendidos para os procedimentos legais.

