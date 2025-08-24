Menu
Menu Busca domingo, 24 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Motorista fica ferido ao perder controle de carro e capotar na MS-156 em Caarapó

24 agosto 2025 - 17h18Sarah Chaves
Foto: Leandro HolsbachFoto: Leandro Holsbach  

O motorista Antônio Marcos Pereira de Araújo, de 48 anos, foi socorrido na noite de sábado (23) após sofrer um acidente em uma estrada de terra que liga Poto Cambira a Caarapó, nas proximidades da MS-156.

Segundo o site, Ponta Porã News, ele conduzia um VW Gol preto quando perdeu o controle da direção e capotou várias vezes. Testemunhas relataram que Antônio foi ejetado do carro e acabou ficando preso sob o veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e contou com o apoio de uma viatura da Guarda Municipal Ambiental (GMA), que realizava fiscalização na região e prestou os primeiros socorros. Quando os bombeiros chegaram, a vítima já havia sido retirada debaixo do automóvel.
Consciente, Antônio reclamava de fortes dores pelo corpo, principalmente no braço esquerdo, e foi levado para o Hospital da Vida.

Informações apuradas no local indicam que o motorista estaria sob efeito de álcool no momento do acidente. A Polícia Militar também esteve na cena, e o caso será investigado.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Coxim Agora
Polícia
Motorista alcoolizado invade barbearia em Coxim
Foto: Corpo de Bombeiros
Polícia
Mulher é jogada de carro em movimento por ex-companheiro em Corumbá
Foto: Coxim Agora
Polícia
Briga em posto termina com caminhoneiro esfaqueado em Coxim
Foto: Reprodução/Leitor
Polícia
Veículo capota no trevo da rotatória da UFMS
Depac Dourados
Polícia
Homem que matou a enteada de 14 anos em SP é preso em Dourados
JD1TV: Casal de pitbulls soltos assusta moradores e já matou dois cães no Noroeste
Polícia
JD1TV: Casal de pitbulls soltos assusta moradores e já matou dois cães no Noroeste
O acidente aconteceu no começo da noite de ontem
Polícia
Motorista capota carro ao voltar de pescaria no Rio Dourados
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Ônibus com atletas de Ribas do Rio Pardo se envolve em acidente na BR-262
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
Motoentregador que se acidentou na Marques de Herval morre na Santa Casa
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é encontrado caído na Guaicurus e morre horas depois no hospital

Mais Lidas

Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Polícia
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Foto: Redes Sociais
Polícia
Jovem sai da boate com amigos e morre ao ter carro alvejado por 14 disparos no Buriti
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
Motoentregador que se acidentou na Marques de Herval morre na Santa Casa