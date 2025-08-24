Motorista fica ferido ao perder controle de carro e capotar na MS-156 em Caarapó

O motorista Antônio Marcos Pereira de Araújo, de 48 anos, foi socorrido na noite de sábado (23) após sofrer um acidente em uma estrada de terra que liga Poto Cambira a Caarapó, nas proximidades da MS-156.



Segundo o site, Ponta Porã News, ele conduzia um VW Gol preto quando perdeu o controle da direção e capotou várias vezes. Testemunhas relataram que Antônio foi ejetado do carro e acabou ficando preso sob o veículo.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e contou com o apoio de uma viatura da Guarda Municipal Ambiental (GMA), que realizava fiscalização na região e prestou os primeiros socorros. Quando os bombeiros chegaram, a vítima já havia sido retirada debaixo do automóvel.

Consciente, Antônio reclamava de fortes dores pelo corpo, principalmente no braço esquerdo, e foi levado para o Hospital da Vida.



Informações apuradas no local indicam que o motorista estaria sob efeito de álcool no momento do acidente. A Polícia Militar também esteve na cena, e o caso será investigado.

