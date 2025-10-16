Motorista que morreu BR-267 era natural de São Paulo e estava viajando a trabalho

O motorista do Chevrolet Astra, que morreu durante um grave acidente com um Toyota Corolla, na noite desta quarta-feira (15), na BR-267, na região de Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina, foi identificado como Reinaldo de Souza Santos, de 31 anos.

Natural de Tupi Paulista (SP) e morador em Ouro Verde (SP), o rapaz era representante comercial e estava viajando a trabalho.

Conforme o site Jornal da Nova, uma carreta estaria trafegando do lodo oposto dos dois carros, quando realizou manobra para acessar um posto de combustível, fazendo com que o Astra desviasse e o Corolla não, momento que ocorreu a colisão entre os dois.

As circunstâncias e dinâmicas dos dois acidentes estão sendo apuradas pelas equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica.

