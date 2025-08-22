Mulher agride outra em academia após ver aparelho sendo usado no Estrela Dalva

Mulher, de 37 anos, foi conduzida para a delegacia na noite desta quinta-feira (21), após agredir uma frequentadora, de 20 anos, de uma academia, no Estrela Dalva, em Campo Grande. O fato aconteceu após ela não ter gostado de ter "perdido" o aparelho.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a agressora percebeu que a vítima estava deitado no aparelho em que ela estava alternando entre um exercício e outro.

Ela decidiu tirar satisfação e disse a Polícia Militar "ter sentido" que a vítima agiu de forma sarcástica, se fazendo de desentendida e desferiu um soco no olho esquerdo da jovem.

A vítima não reagiu à agressão. O caso ganhou peso após a vítima relatar que uma colega já teve uma desavença com a agressora em data passada.

A suspeita foi conduzida para a delegacia e o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

O espaço segue aberto para manifestação de ambas as partes.

