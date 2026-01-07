Mulher é encontrada morta com marca no pescoço e polícia investiga caso em Três Lagoas

Mulher, ainda não identificada, foi encontrada morta na tarde desta terça-feira, dia 6, em uma calçada no bairro Oiti, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

A mulher vestia shorts e uma blusa e foi encontrada caída de costas, com o abdômen voltado para cima. Inicialmente, foi levantado a suspeita de um feminicídio, mas até o momento, a Polícia Civil não confirma.

Conforme primeiras informações, não havia sinais evidentes de violência que indicassem, de forma imediata, a participação de terceiros. No entanto, foi observada uma marca na região do pescoço da vítima, o que levou as autoridades a não descartarem nenhuma hipótese neste momento.

Segundo o site RCN67, a polícia informou que vai esperar os exames necroscópicos para identificar a real causa da morte.

Moradores relataram que ela possivelmente era usuária de drogas e estaria em situação de rua.

