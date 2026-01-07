Menu
Menu Busca quarta, 07 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Mulher é encontrada morta com marca no pescoço e polícia investiga caso em Três Lagoas

A polícia informou que vai esperar os exames necroscópicos para identificar a real causa da morte

07 janeiro 2026 - 18h23Luiz Vinicius
Mulher estava na calçadaMulher estava na calçada   (RCN67)

Mulher, ainda não identificada, foi encontrada morta na tarde desta terça-feira, dia 6, em uma calçada no bairro Oiti, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

A mulher vestia shorts e uma blusa e foi encontrada caída de costas, com o abdômen voltado para cima. Inicialmente, foi levantado a suspeita de um feminicídio, mas até o momento, a Polícia Civil não confirma.

Conforme primeiras informações, não havia sinais evidentes de violência que indicassem, de forma imediata, a participação de terceiros. No entanto, foi observada uma marca na região do pescoço da vítima, o que levou as autoridades a não descartarem nenhuma hipótese neste momento.

Segundo o site RCN67, a polícia informou que vai esperar os exames necroscópicos para identificar a real causa da morte.

Moradores relataram que ela possivelmente era usuária de drogas e estaria em situação de rua.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carro ficou bastante destruído após o incêndio
Polícia
Motorista morre carbonizado após acidente na MS-465, em Rio Brilhante
Caso está sendo investigado pela Polícia Civil
Polícia
Padrasto é denunciado por abusar de enteada e mulher é presa por dar bebida a ela em MS
Jovem foi atingido por bala de borracha
Polícia
PM atirou contra grupo em ocorrência de perturbação e manobras perigosas em Paranhos
Produtos apreendidos
Polícia
Casal é detido com R$ 550 mil em iPhones e canetas emagrecedoras na MS-164, em Ponta Porã
O caso começou com uma briga
Polícia
Briga termina com sobrinho sendo esfaqueado pelo tio em Campo Grande
Foto: FTN Brasil
Polícia
Criança é atropelada por motorista de aplicativo enquanto andava de bicicleta
Mercadorias apreendidas -
Polícia
Polícia Rodoviária Estadual apreende R$ 231 mil em contrabando na MS-162, em Maracaju
Jovem foi atingido por bala de borracha
Polícia
VÍDEO: 'O que eu fiz para você me bater?', diz jovem à PM, que reage com bala de borracha em MS
Autoridades estiveram no local | Imagem ilustrativa
Polícia
Pistoleiro invade marcenaria e atira contra funcionário no São Jorge da Lagoa
Policial ajudou a salvar a criança
Polícia
VÍDEO: Sargento salva criança engasgada em batalhão da PM em Dourados

Mais Lidas

Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Foto: Shutterstock
Polícia
Filho mata mãe e irmão de dez anos esfaqueados
Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Meramente ilustrativa -
Polícia
Meninas fogem de abrigo, pegam carro de app e são encontradas em motel de Campo Grande