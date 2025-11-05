Menu
Polícia

Mulher é morta a facadas e filho é preso por feminicídio em Aparecida do Taboado

Amigo do suspeito, que estava na casa e teria acionado a polícia, também foi preso sob suspeita de envolvimento no crime

05 novembro 2025 - 11h11
Filho e amigo foram presos em flagranteFilho e amigo foram presos em flagrante   (Costa Leste News)

Mulher, de 43 anos, que não teve o nome divulgado, foi assassinada a facadas na noite desta terça-feira, dia 4 de novembro, na cidade de Aparecida do Taboado. O principal suspeito é o filho, de 18 anos, e um amigo, de 20 anos, e ambos foram presos em flagrante por feminicídio.

Curiosamente, quem acionou as autoridades foi o jovem com idade mais velha, apresentando uma versão de que um homem teria chegado portando uma faca e chamado pela mulher.

Segundo o portal Costa Leste News, a versão do jovem aponta que esse suposto homem chegou trajando calça jeans, tênis branco, sem camiseta e com uma camisa vermelha enrolada na cabeça perguntando sobre quem seria a dona da residência.

Quando a mulher saiu para verificar o que estava acontecendo, foi atacada com golpes de faca que atingiram o pescoço. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, no entanto, a vítima não resistiu e morreu ainda no local dos fatos.

A Polícia Militar ao chegar no local, encontrou o filho da vítima e o amigo na calçada - ele, que havia acionado a equipe de militares.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica, que encontraram uma camiseta azul com vestígios de sangue no quarto onde os dois rapazes moravam. A faca usada no crime estava no banco de uma motocicleta, que também se encontrava na casa.

Diante das evidências, os dois jovens foram presos pela suspeita do feminicídio consumado e levados até a delegacia. Eles negaram o envolvimento na morte da mulher.

