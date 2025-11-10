Menu
Polícia

VÍDEO: Mulher espanta homem que cometia ato obsceno contra crianças em Dourados

Imagens de câmera de segurança, que registraram o fato, foram entregues a Polícia Civil

10 novembro 2025 - 18h11Luiz Vinicius
Homem estava escondido atrás de uma árvoreHomem estava escondido atrás de uma árvore   (Reprodução/Via Dourados News)

Mulher procurou a delegacia de Dourados, nesta segunda-feira, dia 10 de novembro, para denunciar um homem que se masturbava enquanto olhava para crianças no Jardim Márcia.

O caso aconteceu no dia 2 de novembro, mas o registro da ocorrência e a entrega das filmagens aconteceram nesta segunda-feira na Polícia Civil.

Segundo o site Dourados News, a moradora foi avisada sobre a presença de um homem, que usava uma árvore para não flagrado, próximo a um grupo de crianças.

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que ele se masturba olhando diretamente para as crianças. A mulher teria sido avisada sobre a situação e gritou, fazendo com que o homem fugisse do local.

As imagens da câmera de segurança foram entregues para a Polícia Civil, que analisa o caso para tentar identificar o indivíduo. 

Veja o vídeo publicado pelo portal Alerta Dourados:

 

