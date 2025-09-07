Mulher sofre mal súbito após ingerir álcool em excesso em Aquidauana

Na madrugada deste domingo (7), uma mulher passou mal após consumir uma grande quantidade de bebida alcoólica no Bairro Alto, em Aquidauana.
O incidente aconteceu na Rua dos Ferroviários, esquina com a Rua Roberto Scaff. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida após apresentar um mal súbito no local.
Segundo a Princesinha News, a identidade da mulher não foi divulgada, e seu estado de saúde ainda não foi detalhado.Reportar Erro
