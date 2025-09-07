Menu
Polícia

Mulher sofre mal súbito após ingerir álcool em excesso em Aquidauana

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros no Bairro Alto

07 setembro 2025 - 18h49Sarah Chaves
Foto: A Princesinha NewsFoto: A Princesinha News  

Na madrugada deste domingo (7), uma mulher passou mal após consumir uma grande quantidade de bebida alcoólica no Bairro Alto, em Aquidauana.

O incidente aconteceu na Rua dos Ferroviários, esquina com a Rua Roberto Scaff. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida após apresentar um mal súbito no local.

Segundo a Princesinha News, a identidade da mulher não foi divulgada, e seu estado de saúde ainda não foi detalhado.

