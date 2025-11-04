Mulher tenta defender cachorro de ataque de pitbull e fica ferida na Mata do Jacinto

Um cão da raça pitbull atacou outro animal no Conjunto Residencial Mata do Jacinto, em Campo Grande, na manhã desta terça-feira (4), e a dona do animal agredido acabou ferida ao tentar separar os cães.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 6h17 para atender uma ocorrência envolvendo um ataque de cachorro na via pública. No local, o solicitante informou que o cão da vizinha havia sido mordido na cabeça por um pitbull, que estaria solto e agressivo.

Ao tentar intervir e separar os animais, a dona do cão atacado sofreu uma torção no braço esquerdo, precisando de atendimento. Moradores da região relataram que o comportamento agressivo do pitbull já havia sido registrado em outras ocasiões.

O proprietário do pitbull foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Ele não apresentava ferimentos e não foi necessário o uso de algemas durante a condução.

A ocorrência foi registrada como omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também