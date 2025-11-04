Menu
Menu Busca terça, 04 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Mulher tenta defender cachorro de ataque de pitbull e fica ferida na Mata do Jacinto

Moradores da região relataram que o comportamento agressivo do pitbull já havia sido registrado em outras ocasiões

04 novembro 2025 - 18h11Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Um cão da raça pitbull atacou outro animal no Conjunto Residencial Mata do Jacinto, em Campo Grande, na manhã desta terça-feira (4), e a dona do animal agredido acabou ferida ao tentar separar os cães.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 6h17 para atender uma ocorrência envolvendo um ataque de cachorro na via pública. No local, o solicitante informou que o cão da vizinha havia sido mordido na cabeça por um pitbull, que estaria solto e agressivo.

Ao tentar intervir e separar os animais, a dona do cão atacado sofreu uma torção no braço esquerdo, precisando de atendimento. Moradores da região relataram que o comportamento agressivo do pitbull já havia sido registrado em outras ocasiões.

O proprietário do pitbull foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Ele não apresentava ferimentos e não foi necessário o uso de algemas durante a condução.

A ocorrência foi registrada como omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem tem celular e dinheiro roubados por duas travestis no centro de Dourados
Polícia
Homem tem celular e dinheiro roubados por duas travestis no centro de Dourados
Vídeo: "A esquerda gosta é de bandido", rebate deputado em discussão na Alems
Política
Vídeo: "A esquerda gosta é de bandido", rebate deputado em discussão na Alems
No trajeto até a delegacia, ela afirmou estar grávida de trigêmeos e ser portadora de leucemia
Polícia
Mulher é flagrada se passando por advogada tentando defender homem preso em MT
Homem é esfaqueado durante briga por lixo com vizinho no Santa Luzia
Polícia
Homem é esfaqueado durante briga por lixo com vizinho no Santa Luzia
Adolescente inventa tentativa de sequestro para não ir à escola e boato se espalha em MS
Polícia
Adolescente inventa tentativa de sequestro para não ir à escola e boato se espalha em MS
Grupo criminoso se passava por policiais; materiais apreendidos na ação.
Polícia
Presa em Campo Grande, advogada que assaltava muambeiros é alvo de ameaças
O caso foi flagrado na manhã de hoje
Polícia
VÍDEO: De muleta e tudo, homem finge ser deficiente para pedir esmola em Três Lagoas
Diulia segue em estado grave
Polícia
Adolescente de 17 anos é quem empinou moto e atropelou jovem em Sidrolândia
VÍDEO: Câmera flagrou motociclista rampando quebra-molas antes de morrer no São Conrado
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou motociclista rampando quebra-molas antes de morrer no São Conrado
Mulher passa mal e morre ao cair saindo do banheiro em Três Lagoas
Polícia
Mulher passa mal e morre ao cair saindo do banheiro em Três Lagoas

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Trânsito
Morre servidor da Sesau atropelado por motociclista na rua Brilhante, em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote