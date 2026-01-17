Menu
Menu Busca sábado, 17 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Operação prende grupo por pesca ilegal e disparos contra PM em Água Clara

Quatro homens foram detidos, além de armas, peixes proibidos e veículos apreendidos durante ação conjunta da Polícia Civil, Militar e Ambiental

17 janeiro 2026 - 14h35Taynara Menezes
Todo material apreendido durante a açãoTodo material apreendido durante a ação   (Foto: PCMS)

Quatro homens, de 19, 29, 35 e 60 anos, foram presos na madrugada deste sábado (17) durante operação às margens do Rio Verde, em Água Clara-MS. A ação ocorreu após monitoramento da região, que registrou intensa movimentação de pessoas e veículos suspeitos.

Durante a abordagem, os policiais encontraram apetrechos de pesca ilegal e exemplares de peixes proibidos, incluindo o dourado. Alguns integrantes do grupo tentaram fugir, pulando no rio, e um chegou a disparar contra os agentes. Um dos suspeitos conseguiu escapar nadando, enquanto os demais foram contidos e levados ao hospital para exame de corpo de delito.

Armas de fogo de diversos calibres também foram apreendidas no ponto de apoio do grupo. Os detidos responderão por pesca ilegal, associação criminosa, desobediência, resistência, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública.

A operação reforça a atuação integrada das forças de segurança no combate aos crimes ambientais e na preservação da ordem pública.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Polícia
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Suspeito foi preso
Polícia
Polícia age rápido e prende acusado de matar jovem em tabacaria de Dourados
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Idoso morre sem cirurgia e família acusa omissão médica por falta de salário na Santa Casa
Crime aconteceu em frente a uma tabacaria
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou momento em jovem é atingido por tiro em Dourados
Vítima estava internada no Hospital da Vida
Polícia
Rapaz é assassinado a tiros em frente a tabacaria de Dourados
GCM espanta trio de ladrões com tiros, que são presos em Campo Grande
Polícia
GCM espanta trio de ladrões com tiros, que são presos em Campo Grande
Combate aos incêndios ajudou a reduzir focos de calor
Polícia
MS reduz em 72% os focos de calor com reforço de ações preventivas
Casa onde aconteceu o crime
Polícia
MS registra primeiro feminicídio após homem assassinar esposa a tiros
Compras não foram pagas pela suspeita
Polícia
Funcionária de atacadista é presa por ajudar mulher a furtar R$ 500 em compras na Capital
Sede da DEPCA, em Campo Grande
Polícia
Adolescente leva tapa nas nádegas de pai de amiga em roda de tereré em Campo Grande

Mais Lidas

Motos apreendidas - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia desmantela esconderijo de motos furtadas no bairro Nhanhá e prende casal
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Revólver usado pelo suspeito
Polícia
Morto em confronto estava com revólver e drogas em apartamento em Campo Grande
Carnes estavam impróprias para consumo
Polícia
Açougueiro é preso e polícia recolhe duas toneladas de carne impróprias no Rita Vieira