Operação prende grupo por pesca ilegal e disparos contra PM em Água Clara

Quatro homens, de 19, 29, 35 e 60 anos, foram presos na madrugada deste sábado (17) durante operação às margens do Rio Verde, em Água Clara-MS. A ação ocorreu após monitoramento da região, que registrou intensa movimentação de pessoas e veículos suspeitos.

Durante a abordagem, os policiais encontraram apetrechos de pesca ilegal e exemplares de peixes proibidos, incluindo o dourado. Alguns integrantes do grupo tentaram fugir, pulando no rio, e um chegou a disparar contra os agentes. Um dos suspeitos conseguiu escapar nadando, enquanto os demais foram contidos e levados ao hospital para exame de corpo de delito.

Armas de fogo de diversos calibres também foram apreendidas no ponto de apoio do grupo. Os detidos responderão por pesca ilegal, associação criminosa, desobediência, resistência, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública.

A operação reforça a atuação integrada das forças de segurança no combate aos crimes ambientais e na preservação da ordem pública.

