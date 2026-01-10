Pai abandona filhos em carro para comprar cerveja em Campo Grande

Duas crianças, de 7 e 4 anos, foram encontradas sozinhas e chorando dentro de um carro na madrugada desta sexta-feira (9), na Avenida Senador Antônio Mendes Canale, região do Pioneiros, em Campo Grande. O caso foi registrado como abandono de incapaz.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada após uma mulher que passava pelo local por volta das 4h30 perceber as crianças no interior de um Renault Sandero, estacionado sem a presença de nenhum responsável. Ao chegar ao local, os policiais confirmaram a situação.

Ainda conforme o registro, dentro do veículo foi encontrado um celular, que permitiu o contato com a avó das crianças. Ela compareceu ao local e informou o endereço do pai.

Os policiais foram até a residência indicada e encontraram o homem dormindo. Ele relatou que havia deixado os filhos no carro por volta das 2h30 enquanto saiu para correr e, depois, comprar bebidas alcoólicas. No interior do veículo foram encontradas latas de cerveja.

O pai foi encaminhado para a delegacia para esclarecimentos. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como abandono de incapaz.

