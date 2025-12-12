Paraguaio morre durenta serviço em mineradora de Corumbá

Um acidente de trabalhou matou o paraguaio Joubert Fromberz John Alfred, de 25 anos, durante a noite desta quinta-feira (11) em uma empresa de mineração, localizada em Porto Esperança, na região do Porto Gregório Curvo, em Corumbá.

De acordo com o site Diário Corumbaense, o trabalhador foi prensado por uma barcaça enquanto realizava suas atividades na empresa.

Os primeiros socorros foram feitos por colegas de trabalho da vítima, antes dele ser levado para o Pronto-Socorro Municipal. No entanto, o rapaz não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a empresa lamentou o acidente e se solidarizou com os familiares. A Lhg Mining informou que Joubert fazia parte de uma embarcação paraguaia prestadora de serviço de transporte e que socorro imediato foi prestado.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil como morte decorrente de fato atípico, e a investigação segue em andamento.

