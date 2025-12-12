Menu
Menu Busca sexta, 12 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Paraguaio morre durenta serviço em mineradora de Corumbá

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

12 dezembro 2025 - 18h51Brenda Assis
Delegacia de Polícia Civil de CorumbáDelegacia de Polícia Civil de Corumbá   (Divulgação/Polícia Civil)

Um acidente de trabalhou matou o paraguaio Joubert Fromberz John Alfred, de 25 anos, durante a noite desta quinta-feira (11) em uma empresa de mineração, localizada em Porto Esperança, na região do Porto Gregório Curvo, em Corumbá.

De acordo com o site Diário Corumbaense, o trabalhador foi prensado por uma barcaça enquanto realizava suas atividades na empresa.

Os primeiros socorros foram feitos por colegas de trabalho da vítima, antes dele ser levado para o Pronto-Socorro Municipal. No entanto, o rapaz não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a empresa lamentou o acidente e se solidarizou com os familiares. A Lhg Mining informou que Joubert fazia parte de uma embarcação paraguaia prestadora de serviço de transporte e que socorro imediato foi prestado.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil como morte decorrente de fato atípico, e a investigação segue em andamento.

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O veículo só foi liberado porque outra pessoa habilitada compareceu ao local e assumiu a direção.
Polícia
Motorista é multado duas vezes ao passar bêbado pela mesma blitz
Deputada federal Carla Zambelli (PL-SP)
Polícia
STF forma maioria para confirmar perda do mandato de Carla Zambelli
Caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Idoso briga com ladrão armado, é ferido no rosto e tem dinheiro e celular roubado na Capital
cepol
Polícia
Bandido invade casa, furta celular e manda mensagem 'justificndo crime' em Campo Grande
UPA Universitário, onde aconteceu o caso
Polícia
Homem com esquizofrenia morre ao sentir falta de ar em UPA de Campo Grande
Delegacia de Ponta Porã
Polícia
Investigador reage a tentativa de assalto e suspeito é preso em Ponta Porã
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem que passeava com cão de estimação é atacado por 'Pit Monster' no Noroeste
Homem morreu possivelmente vítima de infarto
Polícia
Homem desce gritando de carro, pede ajuda e morre após passar mal Três Lagoas
O ministro do STF, Alexandre de Moraes
Polícia
Trump tira Alexandre de Moraes da lista de sanções da Lei Magnitsky
Campo-grandense é ameaçado de morte após ser 'julgado pelo tribunal do crime'
Polícia
Campo-grandense é ameaçado de morte após ser 'julgado pelo tribunal do crime'

Mais Lidas

Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande
A divulgação oficial dos nomes pré-selecionados ocorrerá no próximo sábado (13), durante o Natal na Praça Ary Coelho
Cidade
Divulgada lista de inscritos para 96 apartamentos no Jorge Amado; Confira
VÍDEO - Mãe admite abuso sexual contra a filha de 3 anos: 'mereço tudo o que vier'
Polícia
VÍDEO - Mãe admite abuso sexual contra a filha de 3 anos: 'mereço tudo o que vier'
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital