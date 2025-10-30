Passageira é agredida por casal que pedia dinheiro dentro de ônibus em Campo Grande

Uma confusão dentro de um ônibus do transporte coletivo urbano terminou na delegacia na tarde de terça-feira (29), em Campo Grande. O caso aconteceu no Terminal Bandeirantes, localizado no bairro Vila Bandeirante.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava em um ônibus da linha 071 (Terminal Júlio de Castilho / Terminal Bandeirantes) quando um casal, de 43 e 26 anos, começou a pedir dinheiro aos passageiros e a causar tumulto dentro do veículo.

A passageira contou que se sentiu ofendida com o comportamento do casal e tentou intervir. Nesse momento, o homem teria se irritado e desferido um tapa em seu rosto, sem causar lesões aparentes. A mulher que o acompanhava também teria proferido xingamentos e ameaças contra a vítima.

Assim que o ônibus chegou ao Terminal Bandeirantes, a vítima procurou ajuda de agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM). A mulher envolvida relatou estar grávida e, por isso, foi transportada no interior da viatura. Já o homem foi levado no compartimento destinado a presos, sem necessidade de algemas.

O trio foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como vias de fato.

